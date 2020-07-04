Манукян призвал уравнять ответственность за "реальные" и виртуальные преступления

Преступление, совершенное в интернет-пространстве должно трактоваться наравне с правонарушением, совершенным в реальной жизни. Такое заявление сделал блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Количество киберпреступлений увеличилось на 82% с января по апрель 2020 года, о чем говорит статистика МВД. Больше всего преступлений связано с финансами. В связи с пандемией COVID-19, многие предприятия перешли на удаленный способ работы. Это снизило бдительность граждан, сообщает компания Group-IB. Рост числа онлайн-покупок также спровоцировал деятельность мошенников, пишет Nation News.

Блогер Манукян призвал усилить законодательство в отношении интернет-преступлений, так как в будущем онлайн-сектор будет занимать все больше места в нашей жизни. Коронавирус лишь обнажил самые уязвимые места. Люди работали в офисах, где были обеспечены мерами безопасности. Формат работы из дома не может обеспечить должный уровень кибербезопасности.

"Необходимо вводить законодательные инициативы, которые помогли бы работе на удаленке и всему, что связано с онлайн-сектором", — отметил собеседник Nation News Вадим Манукян.

Деятельность в онлайн-среде должна быть приравнена к происходящей в реальности. В интернете у пользователей крадут деньги. Преступники занимаются продажей наркотиков и совершают другие противоправные действия, которые должны быть наказуемы, как и в жизни, констатировал Манукян. Эта тема обострилась на фоне пандемии коронавирусной инфекции.