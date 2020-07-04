Федеральное агентство новостей заявило о давлении на них со стороны представителей Bellingcat с целью масштабной фальсификации. Редакция ФАН отреагировала на атаку и привела в пример десять причин, почему опровержение Bellingcat — «полный Хьюс».

Во-первых, фамилия одного из вербовщиков не соответствует его национальности. Кто такой Питер ван Хьюс, так и не удалось понять. Редакция Bellingcat прячет Питера за псевдонимом Гюйс во избежание каламбуров, возникающих из-за транскрипции в русском. Во-вторых, официальные документы переводят носители языка, чтобы избежать нелепых ошибок. Вербовщики же воспользовались онлайн-переводчиком, что говорит о плохом знании русского языка.

Третья причина: ФАН уже получал угрозы от иностранцев, пользующихся Google Translate. Киберкомандование Вооруженных сил США отправляло журналистам письма с помощью онлайн-переводчика, затем подразделение Пентагона провело мощнейшую кибератаку на офис ФАН, в связи с чем рухнул сервис. Четвертой причиной стало оправдание Bellingcat, заявивших, что сообщения пришли с бельгийского номера, при том, что Хьюс писал из Нидерландов. Использование дополнительных SIM-карт для журналистов, которые строят свои расследования на «биллинге», обычное дело.

На пятую причину ФАН трудно закрыть глаза: Хьюс писал журналистам из России со своего аккаунта в Twitter. Из-за этого Bellingcat пришлось срочно выводить коллегу из команды, о чем говорится в шестом пункте. Седьмая причина сообщает, что обнародование ФАН сообщений Хьюса вынудило Bellingcat признаться в попытке информационной атаки. В восьмом пункте говорится о сотрудничестве с "Проект.медиа", регулярно публикующем фейки. Девятый факт говорит о том, что действия Bellingcat давно проплачены, что позволило предложить российским журналистам подкуп. Десятая причина разоблачает беспомощную попытку зарубежных СМИ оправдаться, что им сделать так и не удалось.