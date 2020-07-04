Кабулов сообщил об участии разведки США в наркотрафике

Разведка США, обвиняющая Россию в сговоре с запрещенным террористическим движением "Талибан", участвует в наркотрафике. Заявил об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Террористическое движение "Талибан" является запрещенным в России. Разведка Соединенных Штатов обвиняет РФ в сговоре с талибами, при этом участвует в наркотрафике. Самолеты из Кандагара и Баграма летают в Германию и Румынию без всякой проверки.

"Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить", — сказал Кабулов.

Газета The New York Times выступила 26 июня с убеждением, что российская военная разведка побуждает талибов совершать нападения на американских солдат, служащих а Афганистане.