«Подписываюсь под каждым словом»: Клинцевич о заявлении Кабулова про разведку США

Американские спецслужбы, и ЦРУ в частности, организовали широкий наркотрафик в Среднюю Азию, в Россию и дальше в Европу, и это серьезная проблема, о которой необходимо говорить на каждом шагу. Об этом в беседе с ИА «Политика сегодня», заявил член Комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя выступление бывшего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Афганистане, главы Второго департамента МИД России по Азии Замира Кабулова о том, что американская разведка многие годы занимается организацией наркотрафика из Афганистана, и это ни для кого не секрет.

По словам Клинцевича, Центральное разведуправление США, действительно, очень преуспело в вывозе наркотиков из Афганистан через Киргизию.

«Вы помните эпопею с Киргизией? Через Киргизию американские военные, не допуская никого даже из киргизских властей, просто транспортной авиацией вывозили наркотики из Афганистана», — напомнил сенатор.

При этом, по его словам, российское Агентство по наркоконтролю, которое возглавлял Виктор Иванов, в свое время пыталось наладить взаимодействие с американскими спецслужбами, чтобы совместно бороться с наркоторговлей, однако американские генералы этому решительно воспротивились, заявив:

«Вы знаете, мы это делать не будем. Это часть дохода. Мы не хотим настроить против себя (местное афганское) население, если мы начнем работать по наркополям», — рассказал сенатор.

Сегодня же американские спецслужбы, через наркобизнес осуществляют свои спецоперации, в том числе направленные и на дестабилизацию обстановки, при чем не только в Афганистане, но и в других, например, в латиноамериканских странах. Все это делается через эмиссаров, поэтому уличить их нет возможности, отметил Клинцевич, подчеркнув при этом, что эта сторона деятельности американских спецслужб давно является секретом Полишинеля, то есть ни для кого не является тайной. Американцы привыкли к вседозволенности, привыкли к тому, что все, что они делают – это законно и справедливо, а деятельность всех других незаконна, но сейчас, справедливость должна восторжествовать, поэтому так важно, что бывший посол Кабулов поднял эту тему.

«Под каждым словом бывшего посла Кабулова подписываюсь, знаю его как абсолютно компетентного и серьезного специалиста. И он полностью подтверждает в том числе и наши выводы, которые мы не раз озвучивали через профильный Комитет по обороне и безопасности», — добавил Франц Клинцевич.

Однако, как объяснил сенатор, если сейчас российская сторона попытается предпринять в этом направлении какие-то решительные шаги, это может привести к очень серьезным последствиям.

«Мы в состоянии сегодня перехватить военно-транспортную авиацию, которая везет наркотики. Но вы представляете, когда без доказательств будут перехвачены самолеты? Это приведет к большим последствиям», — заявил Клинцевич.

По его словам, бороться с этим надо другими способами — нужно на каждом шагу разоблачать деятельность американских спецслужб, занимающихся наркоторговлей, которая является серьезной проблемой.

«Сегодня они сделали широкие каналы наркотрафика, которые ведут в Среднюю Азию, в Россию и дальше в Европу. И проблема реально очень серьезная, — подчеркнул сенатор. — Продвигают и дестабилизирует обстановку, и разлагают людей именно американские спецслужбы, которых насчитывается целых 17, хотя не все они, конечно, занимаются торговлей наркотиками. Этим занимаются две или три из них, имеющие такую возможность, и в том числе ЦРУ».

В заключение беседы Франц Клинцевич отметил, что все обвинения американской разведки в адрес России, в том, что российская сторона якобы платила членам афганского радикального движения «Талибан»* (запрещенного РФ), чтобы те убивали американских военнослужащих, это полная глупость. По словам сенатора, «Талибан» был создан для борьбы против России, и еще советские военные в свое время уничтожили в Афганистане множество талибов, дети и внуки которых сейчас продолжают действовать, и они никогда и ни за что не пошли бы на подобные контакты с РФ.

Подобные вбросы, по мнению Клинцевича, делаются в преддверии предстоящих президентских выборов в США, и направлены они против действующего президента Дональда Трампа. На порой неграмотного и абсолютно безразличного американского избирателя, по словам сенатора, подобная ложь, направленная на дискредитацию России и косвенно против Трампа, которого Москва якобы поддерживает, может подействовать.

«Ну, вот русские поддерживают Трампа, они сволочи, они убивают наших парней, конечно мы не будем его поддерживать, — предполагает ход мысли американского избирателя Клинцевич. — А то, что это неправда и потом этому всему будет дано опровержение, это уже неважно».

При этом, подчеркнул Клинцевич, Трамп единственный из американских политиков набрался смелости и заявил, что нет никаких данных, никаких доказательств сговора россиян с талибами, но тем не менее в США об этом продолжают говорить.

* «Талибан» — зародившееся в Афганистане радикальное исламистское движение, деятельность которого запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда.