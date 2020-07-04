Китай назвал крейсер "Адмирал Нахимов" грозной силой ВМФ России

Китайские журналисты высоко оценили боевые способности тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и назвали его грозной силой Военно-морского флота (ВМФ) России.

Российские специалисты начали модернизацию спущенного на воду в 1986 году крейсера "Адмирал Нахимов", чтобы он соответствовал современным требованиям российского ВМФ, считает автор публикации китайского издания Sohu.

Крейсер обладает мощным боевым потенциалом, поэтому после совершенствования корабль сумеет снова выйти в море и поступить на военную службу, говорится в статье. Предложенные модернизации для крейсера утвердил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "ПолитРоссия".