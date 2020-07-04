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Депутат Якубовский указал на максимальную открытость голосования по Конституции РФ

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 Манукян призвал уравнять ответственность за "реальные" и виртуальные преступления

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Коротченко спрогнозировал скорый распад Соединенных Штатов

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 "Голос" допустил юридические ошибки в докладе о голосовании по Конституции РФ

"Голос" допустил юридические ошибки в докладе о голосовании по Конституции РФ
Сваровски: НАТО не успеет отреагировать на вылазку русских в Прибалтике

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13:30   4 Июля 2020
Политика

Китай назвал крейсер "Адмирал Нахимов" грозной силой ВМФ России

Китай назвал крейсер "Адмирал Нахимов" грозной силой ВМФ России

Китайские журналисты высоко оценили боевые способности тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и назвали его грозной силой Военно-морского флота (ВМФ) России.

Российские специалисты начали модернизацию спущенного на воду в 1986 году крейсера "Адмирал Нахимов", чтобы он соответствовал современным требованиям российского ВМФ, считает автор публикации китайского издания Sohu.

Крейсер обладает мощным боевым потенциалом, поэтому после совершенствования корабль сумеет снова выйти в море и поступить на военную службу, говорится в статье. Предложенные модернизации для крейсера утвердил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "ПолитРоссия".

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Автор: Василий Пименов
#китай #крейсер #адмирал нахимов

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