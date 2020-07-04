Цеков назвал три основные причины агрессивной политики США в отношении РФ

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал Германию относиться к Российской Федерации с осторожностью. Выпады Вашингтона прокомментировал член Совфеда РФ Сергей Цеков.

По словам политика, первой причиной подобной политики со стороны Белого дома является некомпетентность Помпео в вопросах мировой политики. РФ постоянно подвергается информационным нападкам США. Во-вторых, строительство газопровода "Северный поток — 2" не соответствует интересам Вашингтона, который намерен продавать Европе свой сжиженный газ.

Цеков обратил внимание на третью причину агрессивной политики США — предстоящие президентские выборы. На фоне избирательного процесса американцы стараются дистанцироваться от РФ. Поэтому Помпео позволяет себе заявления подобного рода, пишет iReactor.