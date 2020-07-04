Агила Салех отметил положительное влияние РФ на мирное урегулирование ситуации в Ливии

Россия выступает гарантом стабилизации ситуации в Ливии, она демонстрирует стабильность как внутри государства, так и на международной арене. Об этом в субботу, 4 июля, заявил председатель Палаты представителей Агила Салех в беседе с RT​​​​​​​.

Россия имеет четкий внешнеполитический курс. Она входит в состав Совета Безопасности ООН и выступает как гарант стабилизации в североафриканской стране, отметил Салех. Он также заявил, что Ливия высоко оценивает роль Москвы в международном дипломатическом посредничестве.

По его мнению, Россия поможет североафриканской стране найти политическое решение для вывода Ливии из кризиса с сохранением жизненно важных объектов — как на востоке, так и на западе, а также юге страны, передает Федеральное агентство новостей.