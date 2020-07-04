КПРФ предложила возродить Госплан

КПРФ поднимет вопрос о создании Госплана в ходе отчета главы правительства Михаила Мишустина в Госдуме, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.

Политик написал доклад, позже представленный во время онлайн-совещания. Зюганов отметил, что двигаться без Госплана нет смысла, так как в итоге будут "болезненные провалы" и неэффективность. Глава партии подчеркнул, что Госдума приняла закон о стратегическом планировании. Однако дело не сдвинулось с мертвой точки после одобрения. Зюганов призвал потребовать "вразумительного ответа". КПРФ планирует использовать отчет правительства, который состоится 22 июля.