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12:15   4 Июля 2020
Политика

КПРФ предложила возродить Госплан

КПРФ предложила возродить Госплан

КПРФ поднимет вопрос о создании Госплана в ходе отчета главы правительства Михаила Мишустина в Госдуме, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.

Политик написал доклад, позже представленный во время онлайн-совещания. Зюганов отметил, что двигаться без Госплана нет смысла, так как в итоге будут "болезненные провалы" и неэффективность. Глава партии подчеркнул, что Госдума приняла закон о стратегическом планировании. Однако дело не сдвинулось с мертвой точки после одобрения. Зюганов призвал потребовать "вразумительного ответа". КПРФ планирует использовать отчет правительства, который состоится 22 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#зюганов #кпрф

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