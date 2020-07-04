МИД: утверждения о повышении радиации из-за испытания российских ракет безосновательны

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на высказывания относительно повышения фона радиации над Северной Европой из-за испытаний ядерных ракет страны. Эти утверждения названы абсолютно безосновательными.

Утверждения о якобы повысившейся радиационной опасности в воздухе над Северной Европой по причине того, что Россия проводит там испытания ракет, абсолютно безосновательны. Такое заявление РИА Новости сделали в МИД РФ.

Ранее статья с таким утверждением появилась в журнале Forbes. Авторы сделали выводы на основании замеров шведских специалистов. А спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" "ужасными", а также призвал их закрыть.