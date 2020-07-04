Сваровски: НАТО не успеет отреагировать на вылазку русских в Прибалтике

Худший возможный сценарий русского вторжения в Прибалтику предполагает, двухдневный «карательный поход» российских военных, после чего те уйдут назад, а войска НАТО не успеют «даже моргнуть».

С таким предположением выступил чешский эксперт Мартин Сваровски, глава Программы стратегий безопасности в рамках некоммерческой неправительственной организации «Европейские ценности» и в ходе беседы с изданием Forum 24 на тему возможных вариантов войны НАТО с РФ.

По мнению эксперта, при наихудшем сценарии развития событий, войска Североатлантического альянса просто не успеют взять Прибалтийские государства под защиту, как это произошло входе конфликта с Грузией в 2008 году, или в случае с Крымом в 2014-м. И в Эстонии, полагает Сваровски, может произойти «то же самое».

Также эксперт напоминает, что русские заступаются за интересы проживающих в других странах русскоговорящих граждан, и поэтому, по его мнению, достаточно скандала, в ходе которого возникнет угроза для жизни или здоровья прибалтийских русских, чтобы «псковские десантники» мгновенно высадились и за три-четыре дня провели несколько операций. Для более масштабных военных действий русским потребовалось бы больше времени, на все равно не более 30 дней добавляет Сваровски, но скорее всего они ограничатся «короткими вылазками» и вернутся на свою территорию.