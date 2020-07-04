Крейсер "Москва" остается флагманом Черноморского флота до 2040 года

Гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" побьет рекорд по сроку службы.

Построенный в 1982 году на заводе имени 61 коммунара крейсер "Москва", который накануне был выведен из дока, останется в строю как минимум еще 20 лет, сообщил источник ТАСС. Масштабная работа по ремонту и модернизации головного корабля проекта 1164 "Атлант" продолжалась с 2018 года.

На данный момент в составе Черноморского флота находятся три фрегата проекта 22350 "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Все они вооружены новейшими крылатыми ракетами "Калибр".