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11:57   4 Июля 2020
Армия

Крейсер "Москва" остается флагманом Черноморского флота до 2040 года

Крейсер "Москва" остается флагманом Черноморского флота до 2040 года

Гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" побьет рекорд по сроку службы.

Построенный в 1982 году на заводе имени 61 коммунара крейсер "Москва", который накануне был выведен из дока, останется в строю как минимум еще 20 лет, сообщил источник ТАСС. Масштабная работа по ремонту и модернизации головного корабля проекта 1164 "Атлант" продолжалась с 2018 года.

На данный момент в составе Черноморского флота находятся три фрегата проекта 22350 "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Все они вооружены новейшими крылатыми ракетами "Калибр".

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #черноморский флот #крейсер

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