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11:51   4 Июля 2020
Политика

Украина провела испытания турецкого БПЛА Bayraktar недалеко от границы Белоруссии

Украина провела испытания турецкого БПЛА Bayraktar недалеко от границы Белоруссии

Украинские вооруженные формирования провели испытания боевого беспилотного летательного аппарата Bayraktar ТВ2 турецкого производства. Учения проводились в Ровенской области.

Как стало известно, БПЛА сначала провел разведывательные работы, после чего атаковал предполагаемый штаб противника высокоточной бомбой лазерного наведения, которая может ликвидировать цели на расстоянии до восьми километров.

Оборонное ведомство Незалежной в марте сообщало, что украинская и турецкая стороны готовят организацию производства турецких БПЛА на территории Украины, пишет Lenta.ru. На тот момент Анкара уже передала под контроль Киева шесть беспилотников Bayraktar.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #турция #беспилотник

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