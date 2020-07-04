Ряд россиян сможет получить пособие до 60 тысяч рублей в течение двух месяцев

Постановление кабинета министров позволит выделить дополнительные средства на поддержку россиян, задействованных в борьбе с коронавирусом. Граждане получат пособия в течение двух следующих месяцев.

Решение о перечислении дополнительных средств россиянам было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, переводы должны быть произведены до 15 сентября. В новой программе поддержки задействованы медики и социальные работники, которые ведут деятельность в условиях пандемии. Выплата будет сформирована с учетом профессии гражданина и его вовлеченности в борьбу с коронавирусом.

Самые большие пособия полагаются медицинским сотрудникам интернатов — они могут получить до 60 тысяч рублей. При этом выплаты полагаются и тем работникам, которые не столкнулись с COVID-19 напрямую.