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Цены на отели Черноморского побережья взлетели из-за закрытия границ

Цены на отели Черноморского побережья взлетели из-за закрытия границ

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11:41   4 Июля 2020
Общество

Цены на отели Черноморского побережья взлетели из-за закрытия границ

Цены на отели Черноморского побережья взлетели из-за закрытия границ

Владельцы отелей на Черноморском побережье России повысили стоимость номеров в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на цены, места расхватываются как горячие пирожки. Практически все хорошие гостиницы Крыма и Кубани уже разобраны российскими туристами, забронировать номера почти невозможно ни на июль, ни на август. Спрос связан с тем, что на популярные заграничные курорты россиянам пока не добраться, а время отпусков уже наступает. Перед осенью многие хотят отдохнуть и набраться сил. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#кубань #крым #отели

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