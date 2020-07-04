Цены на отели Черноморского побережья взлетели из-за закрытия границ

Владельцы отелей на Черноморском побережье России повысили стоимость номеров в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на цены, места расхватываются как горячие пирожки. Практически все хорошие гостиницы Крыма и Кубани уже разобраны российскими туристами, забронировать номера почти невозможно ни на июль, ни на август. Спрос связан с тем, что на популярные заграничные курорты россиянам пока не добраться, а время отпусков уже наступает. Перед осенью многие хотят отдохнуть и набраться сил. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.