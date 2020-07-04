Суррогатные проблемы Украины стали «любимой» темой европейцев из-за страданий

Вскрывшиеся во время введенного из-за эпидемии коронавируса карантина подробности о размахе украинского суррогатного материнства, поставленного на поток, поразили западных журналистов.

В субботу, 4 июля, французская газета Le Monde рассказывает историю Сони и Кристофа – бесплодной семейной пары из Тулузы, которая обрела возможность стать родителями, благодаря украинской суррогатной матери, преодолев на этом пути немало испытаний.

Как сообщает издание, на Украине использование репродуктивных технологий разрешено с 2002 года, и услугами суррогатных матерей могут воспользоваться гетеросексуальные пары, подтвердившие свое бесплодие. При этом с 2015 года, когда Таиланд и Индия приняли законы об оказании подобных услуг только собственным гражданам, Украина привлекает все бездетные семьи мира, но отсутствие в этой стране четкого законодательства о суррогатном материнстве превратило эту сферу в криминальный бизнес. Положение женщин, пытающихся заработать суррогатным материнством никак не защищено, а клиники ведут свою деятельность в «серой зоне».

Несмотря на отсутствие официальной статистики, специалисты заявляют, что примерно 50 украинских клиник, оказывающих услуги по суррогатному материнству, заключают в год от 3000 до 3500 договоров с родителями. За одного ребенка эти клиники берут в среднем 40-60 тысяч евро, при чем суррогатной матери достается лишь 15 тысяч евро, что на Украине равно примерно 50 среднестатистическим зарплатам.

Кристоф и Соня, как сообщает издание, в марте 2019 года, передали свои замороженные половые клетки украинской клинике BioTexCom, которая сама подобрала женщину, которая будет вынашивать их ребенка.

«В отличие от США и Канады, на Украине пара не выбирает женщину, которая должна выносить ребенка, и контакт с будущими родителями ведется строго удаленно», — отмечается в статье.

Суррогатная мать вынашивала для Сони и Кристофа близнецов, однако на сроке 4,5 месяца, как сообщили в BioTexCom, ей по состоянию здоровья пришлось прервать беременность.

Французской паре методы работы BioTexCom показались очень сомнительными, так как не отличались прозрачностью. Владелец клиники – Альберт Точиловский – ранее владел ночными клубами в Молдавии и его имя связывают с делами по контрабанде людьми и неуплате налогов. Также он уже успел испортить свою репутацию и в области суррогатного материнства – одна итальянская пара вернула заказанного у Точиловского младенца на Украину после того, как выяснила, что он никак не связан с родителями генетически.

В результате, когда другая суррогатная мать родила Кристофу и Софи ребенка, тот оказался отрезан от родителей из-за начавшейся пандемии.

Компания BioTexCom в конце апреля 2020 года опубликовала видеозапись, на которой были запечатлены около сорока плачущих младенцев, застрявших в украинском отеле из-за карантина и закрытых границ.

Украинский уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба 14 мая текущего года назвал недопустимой «объективизацию ребенка и его представления как товара». А через несколько дней детский омбудсмен заявил, что на Украине весь этот сектор бизнеса не контролируется властями.

В мае Соня и Кристоф приняли решение самостоятельно поехать в Киев за своим ребенком.

«Организованная украинским агентством авантюра достойна фильма о Бонде (счет составил 2 000 евро): вылет из Руасси в Минск, пересечение границы пешком, поездка на машине в Киев 15 мая. После обязательного двухнедельного карантина их все же приняли в клинике», — сообщает Le Monde.

При этом, как отмечается, в компании BioTexCom им предложили снять на видео воссоединение с сыном, высказав при этом учреждению «несколько теплых слов» за 2 000 евро.