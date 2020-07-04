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10:42   4 Июля 2020
Общество

Число тестов на коронавирус в России превысило 20,7 млн

Число тестов на коронавирус в России превысило 20,7 млн

Российские медики провели более 20,7 млн тестов на коронавирус. Подробности рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Под наблюдением врачей находятся 280 тыс. человек. За минувшие сутки тест на коронавирус сдали более 301 тыс. граждан. Анализы сдают и те люди, которые недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отмечает канал "360".

В мире подтверждено более 11 млн случаев коронавируса, из них 5,83 млн пациентам удалось вылечиться. У коронавируса нет мутаций, которые бы делали его сильнее. Об этом заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в начале марта.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #роспотребнадзор #тест #коронавирус

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