"Единая Россия" предлагает работодателям возместить часть расходов на зарплаты сотрудникам

Правительство РФ поддержало предложение партии "Единая Россия" относительно поощрения работодателей, которые не увольняют сотрудников. Подробности о внедрении инициативы в план восстановления экономики страны рассказал замглавы фракции Андрей Исаев.

Он уточнил, что деньги пойдут на компенсации тем работодателям, которые не увольняют работников или принимают на временную работу потерявших рабочие места граждан. По словам Исаева, есть необходимость пересмотра существующих программ трудоустройства и внесения поправок в Закон "О занятости населения".

Во-первых, соответствующие учреждения необходимо максимально перевести на дистанционную работу, а во-вторых — некоторым категориям граждан следует предоставить право вставать на учет и получать пособия в случае прекращения получения ими дохода.

Кроме того, предлагается упростить процесс постановки на учет по безработице индивидуальным предпринимателям. Сегодня для того, чтобы встать на учет, они должны закрыть бизнес, однако нестандартная экономическая ситуация заставляет пересмотреть этот подход. Поэтому индивидуальные предприниматели должны получить право на пособия по безработице, не прекращая деятельность полностью, чтобы после кризиса быстро восстановиться, передает "Парламентская газета".

По словам Исаева, соответствующий законопроект "Единая Россия" разработает в ближайшее время. До этого будет проведено общественное обсуждение вопроса о восстановлении страхования занятости. Это, как отмечает политик, позволит существенно увеличить пособия и частично снять нагрузку с работодателей в связи с увольнением сотрудников.