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10:32   4 Июля 2020
Политика

Москвичи тепло встретили главу Палаты представителей Ливии

Москвичи тепло встретили главу Палаты представителей Ливии

Россияне тепло поприветствовали прибывшего в Москву главу Палаты представителей Ливии Агилу Салеха.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), люди собрались у входа в гостиницу "Аврора" в ожидании представителя Востока Ливии. Чтобы выказать радушный прием в столице РФ собравшиеся принесли с собой плакаты и скандировали лозунги. Надписи на плакатах гласили: "Агила Салех, спасибо за правду!", "Свободная страна, свободная Ливия" и тому подобное.

Встретившись у здания гостиницы с приветствующими его гражданами, глава единственной легитимной власти на территории Ливии выразил благодарность за теплый прием москвичей взмахом руки.

Ранее глава Палаты представителей североафриканского государства вместе с министром иностранных дел и международного сотрудничества страны Абдель-Хади Хувейджем и сопровождающей их делегацией прибыли в РФ с двухдневным визитом. В Москве, помимо встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, представитель ливийского парламента провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #ливия #салех

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