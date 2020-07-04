Москвичи тепло встретили главу Палаты представителей Ливии

Россияне тепло поприветствовали прибывшего в Москву главу Палаты представителей Ливии Агилу Салеха.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), люди собрались у входа в гостиницу "Аврора" в ожидании представителя Востока Ливии. Чтобы выказать радушный прием в столице РФ собравшиеся принесли с собой плакаты и скандировали лозунги. Надписи на плакатах гласили: "Агила Салех, спасибо за правду!", "Свободная страна, свободная Ливия" и тому подобное.

Встретившись у здания гостиницы с приветствующими его гражданами, глава единственной легитимной власти на территории Ливии выразил благодарность за теплый прием москвичей взмахом руки.

Ранее глава Палаты представителей североафриканского государства вместе с министром иностранных дел и международного сотрудничества страны Абдель-Хади Хувейджем и сопровождающей их делегацией прибыли в РФ с двухдневным визитом. В Москве, помимо встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, представитель ливийского парламента провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.