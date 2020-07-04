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10:19   4 Июля 2020
Армия

США сочли большим преимуществом РФ используемый в Сирии российский ОТРК

США сочли большим преимуществом РФ используемый в Сирии российский ОТРК

Участие РФ в борьбе с терроризмом в Сирии является основополагающим фактором, качественно улучшающим российскую армию. Об этом заявили в американском аналитическом центре RAND, передает Федеральное агентство новостей. 

По мнению экспертов аналитического центра, "Искандеры" в Сирии используются очень ограничено. Между тем ОТРК являются сильным преимуществом российских военных, поскольку они способны уничтожать наземные цели дальностью 500 километров.

Накануне экс-заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР по вооружению генерал-лейтенант Александра Лузан заявил, что страны-участницы НАТО в ближайшее время не смогут приобрести оружие, способное противостоять ОТРК.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #нато

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