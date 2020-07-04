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10:19   4 Июля 2020
Политика

Северная Корея не видит острой необходимости в возобновлении переговоров с США

Северная Корея не видит острой необходимости в возобновлении переговоров с США

Северокорейское государство не видит причин возобновлять переговорный процесс с Соединенными Штатами. Об этом заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи.

По словам дипломата, сейчас у Северной Кореи нет острой необходимости вести переговоры с США. Вашингтон рассматривает налаживание отношений с Пхеньяном с точки зрения урегулирования собственного внутриполитического кризиса.

Телеканал RT сообщает, что заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Биган запланировал рабочий визит в Южную Корею на следующей неделе для обсуждения переговорного процесса с представителями КНДР.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #кндр #вашингтон #северная корея

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