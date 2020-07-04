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Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

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Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

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10:11   4 Июля 2020
Общество

Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

Поправки к проекту закона о науке и государственной научно-технической политике одобрили члены российского правительства. Подробности приводятся на сайте Кабмина РФ.

Речь идет о федеральном законе №929579-7. Поправки направлены на доработку понятийного аппарата и корректировку определения таких понятий, как "инновационный проект", "институт инновационного развития" и "венчурное и (или) прямое финансирование", отмечается на сайте кабмина.

"Одобрить проект поправок Правительства РФ к проекту Федерального закона №929579-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике"" и направить их в Госдуму в установленном порядке", — говорится в публикации.

Ранее кабмин направил российскому лидеру Владимиру Путину обновленный план развития экономики. Впервые президенту Российской Федерации представили этот документ еще в начале июня. Владимир Путин заявил о необходимости доработать его в ближайшее время. До этого президент РФ присвоил звание "город трудовой доблести" 20 населенным пунктам, отмечает канал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#законы #наука #кабмин

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