Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

Поправки к проекту закона о науке и государственной научно-технической политике одобрили члены российского правительства. Подробности приводятся на сайте Кабмина РФ.

Речь идет о федеральном законе №929579-7. Поправки направлены на доработку понятийного аппарата и корректировку определения таких понятий, как "инновационный проект", "институт инновационного развития" и "венчурное и (или) прямое финансирование", отмечается на сайте кабмина.

"Одобрить проект поправок Правительства РФ к проекту Федерального закона №929579-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике"" и направить их в Госдуму в установленном порядке", — говорится в публикации.

Ранее кабмин направил российскому лидеру Владимиру Путину обновленный план развития экономики. Впервые президенту Российской Федерации представили этот документ еще в начале июня. Владимир Путин заявил о необходимости доработать его в ближайшее время. До этого президент РФ присвоил звание "город трудовой доблести" 20 населенным пунктам, отмечает канал "360".