Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений с Соединенными Штатами

Республика Беларусь рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Соединенными Штатами путем совершенствования дипломатических отношений между Минском и Вашингтоном. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с Днем независимости и сообщил, что одной из главных задач Минска является выстраивание плодотворных отношений с Вашингтоном.

Лукашенко подчеркнул, что совершенствование представительств обеих стран позволит оперативно реализовывать совместные проекты между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами, пишет ТАСС.