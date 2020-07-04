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9:25   4 Июля 2020
Политика

Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений с Соединенными Штатами

Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений с Соединенными Штатами

Республика Беларусь рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Соединенными Штатами путем совершенствования дипломатических отношений между Минском и Вашингтоном. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с Днем независимости и сообщил, что одной из главных задач Минска является выстраивание плодотворных отношений с Вашингтоном.

Лукашенко подчеркнул, что совершенствование представительств обеих стран позволит оперативно реализовывать совместные проекты между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами, пишет ТАСС.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #белоруссия #лукашенко

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