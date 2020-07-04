Еврокомиссия разъяснила критерии выбора стран для открытия внешних границ
Список третьих стран составлен согласно объективным критериям, однако их реализация требует дополнительной квалифицированной оценки ситуации, сообщил представитель Еврокомиссии.
Совет Европейского союза во вторник представил список третьих стран, с которыми предполагается возобновить авиасообщение. В списке указаны 15 государств, однако Россия и США в нем отсутствуют, пишет РИА Новости.
Представитель Еврокомиссии рассказал, что при определении перечня стран учитывались: количество новых случаев заражения COVID-19, тенденция на стабилизацию этих показателей и возможность по противостоянию вирусу, в том числе лечение, тестирование, отслеживание контактов, предоставление статистики.
Некоторые страны, вошедшие в списки ЕС, сами пока не намерены открыть внешние границы. Алжир объявил, что не собирается в ближайшее время восстанавливать полноценное сообщение с внешним миром. Похожей позиции придерживается и Марокко.