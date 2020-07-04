Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

 США обновили антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

США обновили антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Северная Корея не видит острой необходимости в возобновлении переговоров с США

Северная Корея не видит острой необходимости в возобновлении переговоров с США

 Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений с Соединенными Штатами

Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений с Соединенными Штатами
Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

 Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают
Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

Кабмин одобрил поправки к закону "О науке и государственной научно-технической политике"

 США обновили антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

США обновили антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Северная Корея не видит острой необходимости в возобновлении переговоров с США

Северная Корея не видит острой необходимости в возобновлении переговоров с США

 Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений с Соединенными Штатами

Лукашенко рассчитывает на улучшение отношений с Соединенными Штатами
Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

 Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают
9:24   4 Июля 2020
Политика

Еврокомиссия разъяснила критерии выбора стран для открытия внешних границ

Еврокомиссия разъяснила критерии выбора стран для открытия внешних границ

Список третьих стран составлен согласно объективным критериям, однако их реализация требует дополнительной квалифицированной оценки ситуации, сообщил представитель Еврокомиссии.

Совет Европейского союза во вторник представил список третьих стран, с которыми предполагается возобновить авиасообщение. В списке указаны 15 государств, однако Россия и США в нем отсутствуют, пишет РИА Новости.

Представитель Еврокомиссии рассказал, что при определении перечня стран учитывались: количество новых случаев заражения COVID-19, тенденция на стабилизацию этих показателей и возможность по противостоянию вирусу, в том числе лечение, тестирование, отслеживание контактов, предоставление статистики.

Некоторые страны, вошедшие в списки ЕС, сами пока не намерены открыть внешние границы. Алжир объявил, что не собирается в ближайшее время восстанавливать полноценное сообщение с внешним миром. Похожей позиции придерживается и Марокко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#ес #европа #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...