США обновили антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки установило новый антирекорд и составило 57 497 человек. Об этом сообщает Washington Post.

Предыдущий антирекорд был установлен в США второго июля. Тогда число выявленных случаев заражения составляло 55 220. За последние девять дней в стране регистрировались пиковые показатели заболеваемости COVID-19 семь раз.

Рекордные показатели роста числа зараженных коронавирусом продемонстрировали за неделю сразу 16 штатов. На данный момент наибольшее число случаев зарегистирровано во Флориде — 9488 заболевших. Рекорд по суточному приросту инфицированных фиксируют в штате уже почти месяц.