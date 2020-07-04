Неизвестные боевики активировали СВУ на пути следования военного конвоя США в Сирии

Неизвестная группа вооруженных боевиков организовала покушение на американских военных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (directorate4).

Взрыв произошел неподалеку от населенного пункта Ас-Сабха. На пути следования военного конвоя международной коалиции США было активировано самодельное взрывное устройство, передает Федеральное агентство новостей.

В результате покушения ни один американский военнослужащий не пострадал. Нанесен только материальный ущерб. Предполагается, что бомбу установили члены запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Еще один взрыв исламистов прогремел в сирийской провинции Ракка. Бомба была установлена на дороге, по которой следовал автомобиль курдских сил безопасности "Асайиш". Один человек погиб, еще один пострадал. В Идлибе террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" казнили двух человек, якобы за убийство.