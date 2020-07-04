Клинцевич напомнил журналистам об ответственности за антироссийские призывы в СМИ
Время журналистской вседозволенности заканчивается, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Клинцевич в беседе с ФАН оценил меру пресечения для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Ранее она обвинила государство в провокации террористического акта у здания ФСБ в Архангельске, в результате которого погиб один человек.
Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда заявил, что преступление Прокопьевой является полным отражением работы западных спецслужб, которые занимаются подрывной деятельностью против России. Он считает, что люди, работающие на деньги и по указке Госдепа, не могут называться настоящими россиянами.
"Выстраивая в своих статьях подобного рода противоречащие здравому смыслу алогизмы и приравнивая государство к террористу, она закладывала в читателей недоверие к законно избранным властям, что, безусловно, отвечало целям западных разведок", — уверен Клинцевич.