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7:40   4 Июля 2020
Политика

Клинцевич напомнил журналистам об ответственности за антироссийские призывы в СМИ

Клинцевич напомнил журналистам об ответственности за антироссийские призывы в СМИ

Время журналистской вседозволенности заканчивается, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Клинцевич в беседе с ФАН оценил меру пресечения для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Ранее она обвинила государство в провокации террористического акта у здания ФСБ в Архангельске, в результате которого погиб один человек.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда заявил, что преступление Прокопьевой является полным отражением работы западных спецслужб, которые занимаются подрывной деятельностью против России. Он считает, что люди, работающие на деньги и по указке Госдепа, не могут называться настоящими россиянами.

"Выстраивая в своих статьях подобного рода противоречащие здравому смыслу алогизмы и приравнивая государство к террористу, она закладывала в читателей недоверие к законно избранным властям, что, безусловно, отвечало целям западных разведок", — уверен Клинцевич.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #совфед #политика #франц клинцевич

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