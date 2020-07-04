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7:31   4 Июля 2020
Общество

Лукашенко поздравил Назарбаева с 80-летием

Лукашенко поздравил Назарбаева с 80-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с его 80-летием. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Лукашенко отметил, что под профессиональным руководством Назарбаева народ Казахстана прошел "поистине огромный путь". По его словам, первому президенту удалось создать страну, которая демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным авторитетом в мире.

Также президент Белоруссии высокого оценил вклад Назарбаева в двусторонние отношения стран, а также взаимное уважение народов.

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Автор: Василий Пименов
#назарбаев #лукашенко #юбилей

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