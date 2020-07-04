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7:02   4 Июля 2020
Экономика

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать крупные экономические проекты Белоруссии

Лукашенко предложил Сбербанку финансировать крупные экономические проекты Белоруссии

Белорусский президент предложил российскому Сбербанку принять участие в финансировании крупных проектов в стране. Об этом он заявил на встрече с главой банка Германом Грефом.

Глава государства отметил, что в Минске хотят составить перечень инновационных объектов, которые должны быть введены в новой пятилетке. Также необходимо договориться по финансированию проектов, чтобы те не превратились в долгострои.

Лукашенко предложил Грефу обсудить ряд проектов. По словам президента, если Сбербанк готов участвовать в финансировании больших объемов Белоруссии, то он будет это рад приветствовать.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #сбербанк #лукашенко

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