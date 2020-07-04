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6:23   4 Июля 2020
Политика

Козак рассказал об итогах встречи "нормандской четверки" по Донбассу

Козак рассказал об итогах встречи "нормандской четверки" по Донбассу

Политические советники глав стран-членов "нормандского формата" завершили переговоры в Берлине, которые длились десять часов. Одной из главных тем встречи стало урегулирование конфликта на востоке Украины.

За десять часов представители "нормандской четверки" Дмитрий Козак, Ян Хеккер, Эммануэль Бон и Андрей Ермак приблизились к пониманию в вопросах реализации комплекса дополнительных мер по прекращению перестрелок в Донбассе.

По словам представляющего Москву замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, сторонам не удалось достичь договоренностей об особом статусе Донбасса из-за позиции киевской стороны, однако они смогли создать конкретный механизм для реализации устойчивого режима прекращения огня. Также Козак отметил, что назвать эту встречу прорывной нельзя.

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Автор: Илья Романович
#донбасс #переговоры #берлин #козак #нормандская четверка

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