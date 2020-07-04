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Одобренные россиянами поправки к Конституции официально вступили в силу

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5:33   4 Июля 2020
Политика

Одобренные россиянами поправки к Конституции официально вступили в силу

Одобренные россиянами поправки к Конституции официально вступили в силу

Поправки к основному законодательному документу России, ранее одобренные подавляющим большинством проголосовавших граждан, вступили в силу. Соответствующий указ накануне подписал глава государства Владимир Путин. 

Обновленный текст Конституции РФ ранее опубликовала "Российская газета". Всего насчитывается 206 поправок, что требует пересмотра сразу 98 законов. С документом можно ознакомиться на сайте Кремля.

С предложением внести изменения в Основной закон в начале текущего года выступил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По словам президента, это необходимо для дальнейшего динамичного развития России как правового социального государства, где на первом месте стоят свободы и права граждан, достоинство каждого и его благополучие. Большинство депутатов, главы парламентов и думских фракций поддержали инициативу президента.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #поправки #конституция #Голосование2020

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