Российский танк Т-14 "Армата" впервые испытали в беспилотном режиме

Танк российского производства Т-14 "Армата" испытали в "безэкипажном режиме". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации источника, беспилотный режим был протестирован на этапе предварительных испытаний. Бывший руководитель главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александр Шевченко ранее сообщал, что беспилотник новейшей машины Т-14 "Армата" реализуют в 2018 году. Оригинальность танков заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, добавил министр.

Новейший Т-14 — единственный на планете танк третьего послевоенного поколения. "Армата" создан для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и многих других функций, сообщает РИА Новости.