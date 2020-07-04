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4:58   4 Июля 2020
Армия

Российский танк Т-14 "Армата" впервые испытали в беспилотном режиме

Российский танк Т-14 "Армата" впервые испытали в беспилотном режиме

Танк российского производства Т-14 "Армата" испытали в "безэкипажном режиме". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации источника, беспилотный режим был протестирован на этапе предварительных испытаний. Бывший руководитель главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александр Шевченко ранее сообщал, что беспилотник новейшей машины Т-14 "Армата" реализуют в 2018 году. Оригинальность танков заключается в наличии открытой цифровой архитектуры, добавил министр.

Новейший Т-14 — единственный на планете танк третьего послевоенного поколения. "Армата" создан для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений и многих других функций, сообщает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#армата #танк #т-14

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