"Ремдесивир" на тестировании против COVID-19 показал обезнадеживающие результаты

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кузьмина назвала голосование по поправкам в Конституцию РФ "важной перекличкой" россиян

Кузьмина назвала голосование по поправкам в Конституцию РФ "важной перекличкой" россиян

 Сторонники Грудинина заявили, что его бизнесу не дают продавать клубнику в Подмосковье

Сторонники Грудинина заявили, что его бизнесу не дают продавать клубнику в Подмосковье
Одобренные россиянами поправки к Конституции официально вступили в силу

Одобренные россиянами поправки к Конституции официально вступили в силу

 Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой

Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой
Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

 Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают
Кузьмина назвала голосование по поправкам в Конституцию РФ "важной перекличкой" россиян

Кузьмина назвала голосование по поправкам в Конституцию РФ "важной перекличкой" россиян

 Сторонники Грудинина заявили, что его бизнесу не дают продавать клубнику в Подмосковье

Сторонники Грудинина заявили, что его бизнесу не дают продавать клубнику в Подмосковье
Одобренные россиянами поправки к Конституции официально вступили в силу

Одобренные россиянами поправки к Конституции официально вступили в силу

 Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой

Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой
Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

 Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают

Пушков: россияне без помощи США разберутся, чего они заслуживают
4:32   4 Июля 2020
Наука

"Ремдесивир" на тестировании против COVID-19 показал обезнадеживающие результаты

"Ремдесивир" на тестировании против COVID-19 показал обезнадеживающие результаты

Противовирусный препарат "Ремдесивир" показал в тестировании против COVID-19 обезнадеживающие результаты среди своих аналогов. Этой информацией поделилась главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

В своем выступлении на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов ООН, Сумия Сваминатан пояснила, что этот препарат зарекомендовал себя только в снижении частоты случаев госпитализации, но не смертности.

Этот продукт экстренно был одобрен Америкой в начале мая для лечения COVID-19. Ранее его разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, но у него тогда не получилось доказать свою полезность.

"Ремдесивир" показал эффективность только при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с коронавирусом необходим курс, состоящий из пяти дней использования шести ампул препарата примерной стоимостью 2340 долларов.

По данным ВОЗ, общее количество COVID-19 в мире 10 710 005, умерли 517 877 человек. Самое большее число случаев коронавируса зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе — 2 737 689.

Число заразившихся новым типом коронавирусной инфекции пациентов по всему миру превысило 11 миллионов человек. К такому выводу пришли специалисты американского Университета Джона Хопкинса, которые впоследствии опубликовали соответствующую статистику.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#воз #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...