"Ремдесивир" на тестировании против COVID-19 показал обезнадеживающие результаты

Противовирусный препарат "Ремдесивир" показал в тестировании против COVID-19 обезнадеживающие результаты среди своих аналогов. Этой информацией поделилась главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

В своем выступлении на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов ООН, Сумия Сваминатан пояснила, что этот препарат зарекомендовал себя только в снижении частоты случаев госпитализации, но не смертности.

Этот продукт экстренно был одобрен Америкой в начале мая для лечения COVID-19. Ранее его разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, но у него тогда не получилось доказать свою полезность.

"Ремдесивир" показал эффективность только при лечении инфекций SARS и MERS. Пациентам с коронавирусом необходим курс, состоящий из пяти дней использования шести ампул препарата примерной стоимостью 2340 долларов.

По данным ВОЗ, общее количество COVID-19 в мире 10 710 005, умерли 517 877 человек. Самое большее число случаев коронавируса зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе — 2 737 689.

Число заразившихся новым типом коронавирусной инфекции пациентов по всему миру превысило 11 миллионов человек. К такому выводу пришли специалисты американского Университета Джона Хопкинса, которые впоследствии опубликовали соответствующую статистику.