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Кузьмина назвала голосование по поправкам в Конституцию РФ "важной перекличкой" россиян

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Кузьмина назвала голосование по поправкам в Конституцию РФ "важной перекличкой" россиян

Кузьмина назвала голосование по поправкам в Конституцию РФ "важной перекличкой" россиян

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4:07   4 Июля 2020
Общество

Кузьмина назвала голосование по поправкам в Конституцию РФ "важной перекличкой" россиян

Кузьмина назвала голосование по поправкам в Конституцию РФ "важной перекличкой" россиян

Голосование по поправкам в Конституцию РФ показало, сколько россиян разделяют ценности, заложенные в документ. Таким мнением поделилась журналист Вера Кузьмина.

Голосование показало, сколько людей поддерживают определенный курс, пишет Кузьмина в своей статье в "Литературной газете". По ее словам, результаты показали, что россияне чтут Знамя Победы, суверенитет страны и национальную границу. Граждане показали, как они могут отстаивать свое, а не просто "разводить руками" и ругать власть.

Также журналистка отметила важность того, что покончено с лукавством об "отсутствии идеологии". В последнее время возникают исторические фейки, например, приравнивание СССР к нацисткой Германии в вопросе начала Второй мировой войны. Россияне показали, что им важна историческая правда.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля по всей стране. По данным ЦИК, явка составила более 67%. Поправки поддержали более 77%, высказались против более 21%.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #конституция рф #Голосование2020

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