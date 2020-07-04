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 Сторонники Грудинина заявили, что его бизнесу не дают продавать клубнику в Подмосковье

Сторонники Грудинина заявили, что его бизнесу не дают продавать клубнику в Подмосковье
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3:36   4 Июля 2020
Общество

Сторонники Грудинина заявили, что его бизнесу не дают продавать клубнику в Подмосковье

Сторонники Грудинина заявили, что его бизнесу не дают продавать клубнику в Подмосковье

Бизнес Павла Грудинина якобы не получает достаточных мест для продажи клубники и земляники с "Совхоза имени Ленина". Об этом сообщила "Советская Россия".

Власти Москвы и Московской области предлагают продавать свой товар на городских рынках, ярмарках выходного дня и всех прочих местах, где разрешено это делать, как и другим производителям. Бизнесу не запрещено сотрудничать с магазинами, но Грудинин считает это не выгодным ходом. Об этом пишет телеканал "360".

Ранее Грудинин жаловался, что совхозу запретили торговать клубникой на Каширском шоссе. В этом месте образовывались пробки на дороге по пути в аэропорт Домодедово, что нарушало безопасность и комфорт граждан. Грудинин сичтал, что палатки с ягодами якобы никому не мешали.

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Автор: Борис Нестеров
#подмосковье #фас #клубника

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