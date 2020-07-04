Сторонники Грудинина заявили, что его бизнесу не дают продавать клубнику в Подмосковье

Бизнес Павла Грудинина якобы не получает достаточных мест для продажи клубники и земляники с "Совхоза имени Ленина". Об этом сообщила "Советская Россия".

Власти Москвы и Московской области предлагают продавать свой товар на городских рынках, ярмарках выходного дня и всех прочих местах, где разрешено это делать, как и другим производителям. Бизнесу не запрещено сотрудничать с магазинами, но Грудинин считает это не выгодным ходом. Об этом пишет телеканал "360".

Ранее Грудинин жаловался, что совхозу запретили торговать клубникой на Каширском шоссе. В этом месте образовывались пробки на дороге по пути в аэропорт Домодедово, что нарушало безопасность и комфорт граждан. Грудинин сичтал, что палатки с ягодами якобы никому не мешали.