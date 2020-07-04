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3:02   4 Июля 2020
Общество

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг переговоры о материальной компенсации

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг переговоры о материальной компенсации

Никаких переговоров по поводу материальной компенсации семье погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым не было. Об этом заявил адвокат родственников жертвы аварии Александр Добровинский.

По его словам, он только один раз говорил с представителем Ефремова, где заявил, что семья не примет компенсации в досудебном порядке. Однако никакого другого диалога по этому поводу не было, рассказал Добровинский в интервью телеканалу "360".

Он также отреагировал на слова адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который обвинил семью погибшего Сергея Захарова в организации "грязного шоу" на смертельном ДТП. По мнению Добровинского, подобное является "глумлением" над теми, кто переживает потерю.

Авария с участием актера произошла 8 июня в Москве. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон, за рулем которого сидел Захаров. Мужчина умер в реанимации. Медицинская экспертиза обнаружила в крови артиста алкоголь и запрещенные вещества.

В отношении Ефремова заведено уголовное дело, сейчас он под домашним арестом. В случае признания его вины судом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Илья Романович
#дтп #адвокат #михаил ефремов

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