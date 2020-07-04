Один из командиров ПНС Ливии отдал приказ расстрелять пленных солдат ЛНА

Один из командиров так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мохаммад Бахрун по прозвищу Аль-Фар приказал расстрелять троих солдат Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщают источники в социальной сети Twitter.

Боевики убили солдат, которые находились в плену с 2019 года. Казнь остальных пленных солдат запланирована на следующую неделю. В Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии не раз заявляли, что боевики ведут преступную деятельность против местного населения страны. Об этом пишет ФАН.

ПНС Ливии пытается легализовать действия боевиков, образовав из сторонников "правительства" Национальную гвардию, которая будет выступать параллельно армии.

Между террористическими формированиями в Триполи назревает конфликт. Боевики делятся на два лагеря: одни поддерживают действия главы "МВД" Фатхи Башаги, а другие выступают на стороне Файеза Сарраджа.