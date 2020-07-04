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Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

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Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

 Россия снимает ограничения на поставку ряда продуктов из Белоруссии

Россия снимает ограничения на поставку ряда продуктов из Белоруссии
Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой

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2:18   4 Июля 2020
Общество

Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

Принятые на общероссийском голосовании поправки в Конституцию РФ внесены в текст документа. Его новая версия официально опубликована на сайте правовой информации.

В документе отмечается, что он был принят всенародным голосованием в 1993 году и содержит изменения, одобренные россиянами 1 июля 2020 года. Новая версия Конституции РФ была опубликована в субботу, 4 июля.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило по всей стране с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК России, явка составила более 67%. Поддержали внесение изменений в Основной закон более 77% россиян, высказались против более 21%.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция рф #Голосование2020

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