Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

Принятые на общероссийском голосовании поправки в Конституцию РФ внесены в текст документа. Его новая версия официально опубликована на сайте правовой информации.

В документе отмечается, что он был принят всенародным голосованием в 1993 году и содержит изменения, одобренные россиянами 1 июля 2020 года. Новая версия Конституции РФ была опубликована в субботу, 4 июля.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило по всей стране с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК России, явка составила более 67%. Поддержали внесение изменений в Основной закон более 77% россиян, высказались против более 21%.