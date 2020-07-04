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Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

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Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

Текст Конституции РФ с новыми поправками опубликован на сайте правовой информации

 Россия снимает ограничения на поставку ряда продуктов из Белоруссии

Россия снимает ограничения на поставку ряда продуктов из Белоруссии
Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой

Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой

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2:02   4 Июля 2020
Общество

Россия снимает ограничения на поставку ряда продуктов из Белоруссии

Россия снимает ограничения на поставку ряда продуктов из Белоруссии

Россия с 6 июля снимет ограничения на транзит говядины и ряда продуктов из стран ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Поставка будет совершаться с семи предприятий Белоруссии, а также продукции компаний из норвежской аквакультурной рыбы, сообщает RT. Данное соглашение было принято во время переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не планирует "бежать" от Российской Федерации, однако ждет к ней хорошего отношения. Об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #белоруссия #лукашенко

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