Россия снимает ограничения на поставку ряда продуктов из Белоруссии

Россия с 6 июля снимет ограничения на транзит говядины и ряда продуктов из стран ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Поставка будет совершаться с семи предприятий Белоруссии, а также продукции компаний из норвежской аквакультурной рыбы, сообщает RT. Данное соглашение было принято во время переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не планирует "бежать" от Российской Федерации, однако ждет к ней хорошего отношения. Об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.