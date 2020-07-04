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Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой

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1:22   4 Июля 2020
Политика

Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой

Полиция Москвы задержала участников незаконной акции в поддержку журналистки Прокопьевой

Журналист Илья Азар и еще несколько человек вышли на несанкционированную акцию в поддержку своей коллеги Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Полиция Москвы задержала участников пикета.

Специальный корреспондент "Новой газеты" Азар и еще более десяти человек были задержаны, сообщает ФАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Акция была посвящена делу псковской журналистки Прокопьевой, которой грозит до шести лет колонии. Прокопьева стала фигурантом дела после того, как обвинила государство в провоцировании теракта возле здания ФСБ в Архангельске, в результате которого погиб человек. Журналистка пришла к выводу, что устроивший теракт невиновен.

Недавно "Эхо Москвы" выпустило текст Прокопьевой, в котором она апеллирует тем, что государство всегда было "главным террористом" для своего населения. К суду в материале журналистка обращается в ироничной манере.

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Автор: Илья Романович
#полиция #акция #азар

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