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0:47   4 Июля 2020
Политика

Макрон поменял премьер-министра Франции, обошедшего его по популярности

Макрон поменял премьер-министра Франции, обошедшего его по популярности

Президент Франции Эммануэль Макрон уволил с поста обошедшего его по популярности премьера Эдуара Филиппа. Об этом пишет News.ru.

Издание отмечает, что на трехлетний период премьерства Филиппа пришлись три масштабных кризиса: пенсионная реформа, "желтые жилеты" и коронавирус. Несмотря на это, Филипп был куда более популярной фигурой, чем Макрон.

Согласно опросу Journal Du Dimanche, работу Макрона одобряют только 38 процентов жителей страны, тогда как для Филиппа эта цифра составляет 50 процентов. Этот разрыв возник в течение последних двух месяцев, когда Франция боролась с эпидемией коронавируса. Ранее он составлял всего три процента.

News.ru отмечает, что подобная ситуация была унизительна для президента. Так, французская пресса публиковала карикатуры, на которых Филипп тащит Макрона на своей спине.

Заведующая Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Татьяна Зверева заявляет, что муниципальные выборы во Франции показали рекордно высокий уровень политической апатии: отказались голосовать по меньшей мере 60 процентов французов. По ее мнению, перестановки в правительстве должны "встряхнуть" общество.

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Автор: Илья Романович
#франция #макрон #эдуар филипп

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