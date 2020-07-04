Московский оперштаб сообщил о смерти 25 пациентов с COVID-19 за сутки

За последние сутки общее число летальных исходов в столице достигло 3 929 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В Москве за последние сутки умерло 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Количество выявленных случаев c COVID-19 достигло 223 530 (+659 за сутки) человек. Выздоровели 154 839 (+1 591) пациентов.

В соответствии с последними данными, в общей сложности с начала пандемии в столице зарегистрировано 3 929 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом, умер отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Родные Абдулманапа Нурмагомедова, включая его брата, просят не приезжать людей на похороны известного тренера. В регионе все еще сложная ситуация с коронавирусом.