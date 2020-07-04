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Представителя вологодского ТИК оштрафовали за двойное участие в голосовании по поправкам

Представителя вологодского ТИК оштрафовали за двойное участие в голосовании по поправкам

 Российские дети не смогут отдыхать в лагерях за пределами своего региона этим летом

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Макрон поменял премьер-министра Франции, обошедшего его по популярности

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 Сирийские наемники заполнили больницы в Триполи после перестрелок в рядах ПНС Ливии

Сирийские наемники заполнили больницы в Триполи после перестрелок в рядах ПНС Ливии
Депутат ЕП: США хотят «подсадить» Европу на свои энергоресурсы

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0:16   4 Июля 2020
Происшествия

Московский оперштаб сообщил о смерти 25 пациентов с COVID-19 за сутки

Московский оперштаб сообщил о смерти 25 пациентов с COVID-19 за сутки

За последние сутки общее число летальных исходов в столице достигло 3 929 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В Москве за последние сутки умерло 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Количество выявленных случаев c COVID-19 достигло 223 530 (+659 за сутки) человек. Выздоровели 154 839 (+1 591) пациентов.

В соответствии с последними данными, в общей сложности с начала пандемии в столице зарегистрировано 3 929 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом, умер отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Родные Абдулманапа Нурмагомедова, включая его брата, просят не приезжать людей на похороны известного тренера. В регионе все еще сложная ситуация с коронавирусом.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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