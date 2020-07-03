Представителя вологодского ТИК оштрафовали за двойное участие в голосовании по поправкам

Дважды поучаствовавший в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ член ТИК Вологды заплатит 30 тысяч рублей штрафа. Данную информацию сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Представительница вологодской территориальной избирательной комиссии Ирина Соколова обвиняется в двойном голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Женщина сначала проголосовала на избирательном участке №324, а затем получила еще один бюллетень и отдала свой голос на придомовой территории на улице Конева в Вологде.

Факт двойного участия в общероссийском голосовании членом территориальной избирательной комиссии Вологодского района от партии КПРФ в облизбиркоме назвали заранее спланированной провокацией. Ирине Соколовой назначено наказание в виде денежного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Американские пользователи Сети назвали предложенные поправки в Конституцию РФ великолепными. Основной закон периодически нуждается в поправках, считают граждане США. Также стало известно, что более 67% российских граждан приняли участие в значимом для страны событии.