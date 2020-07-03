Сирийские наемники заполнили больницы в Триполи после перестрелок в рядах ПНС Ливии

Сирийские наемники заняли практически все места в больницах района Абу Салим в Триполи. Они пострадали из-за перестрелок между вооруженными формированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Междоусобицы привели к тому, что наемники из Сирии получили травмы и теперь занимают места в больницах Триполи. Мирное население не может получить медицинскую помощь в необходимом объеме из-за этого, передает Федеральное агентство новостей.

Раскол в ПНС Ливии представляет собой деление боевиков на два лагеря. Одни поддерживают главу "МВД" Фатхи Башагу, а другие — главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа. В результате происходят вооруженные столкновения.