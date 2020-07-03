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22:57   3 Июля 2020
Политика

Боевики ПНС Ливии готовят крупное наступление, переправляя вооружение в Мисурату

Боевики ПНС Ливии готовят крупное наступление, переправляя вооружение в Мисурату

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии готовят крупное наступление в направлении города Сирт и авиационной базы Ливийской национальной армии (ЛНА) Аль-Джуфра. Об этом свидетельствует очередная передислокация сил.

Очевидцы заметили на автомагистрали аль-Мина колонны с десятками военных грузовиков. Члены ПНС Ливии полностью приостановили движение на дороге, чтобы автомобили проехали в направлении Мисураты, передает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что в восточном направлении, куда уехала техника, находятся силы ЛНА. Это уже не первый раз, когда замечают передислокацию сил ПНС Ливии в этом районе.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #пнс ливии #мисурата

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