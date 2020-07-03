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22:26   3 Июля 2020
Общество

Российские дети не смогут отдыхать в лагерях за пределами своего региона этим летом

Российские дети не смогут отдыхать в лагерях за пределами своего региона этим летом

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в летних лагерях за пределами региона проживания до конца 2020 года. Об этом сообщается в санитарно-эпидемиологических правилах ведомства.

Этим летом дети смогут отправиться в оздоровительные и обычные лагеря только при условии, что эти места находятся в регионе их проживания. Дети из городов федерального значения смогут отправиться в лагеря, расположенные в соседних регионах, передает РИА Новости. Исключение сделают для тех детей, которые живут в Арктической зоне.

Также введены правила и для возможного количества детей в группах и отрядах. Допускается не более половины от проектной вместимости. Новые правила Роспотребнадзора будут действовать до конца этого года. Их введение связано с обеспечением безопасности на фоне пандемии коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#роспотребнадзор #коронавирус

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