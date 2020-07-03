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21:50   3 Июля 2020
Экономика

Путин рассказал, как можно поднять экономику РФ путем притока мигрантов

Путин рассказал, как можно поднять экономику РФ путем притока мигрантов

Приток мигрантов поможет поднять экономику России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

О заинтересованности России в притоке мигрантов рассказал Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Президент отметил, что стране нужны подготовленные, молодые и перспективные специалисты в своем деле, сообщает Газета.ru.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что в определенных государствах работа в данном направлении вышла на солидный, почти "научный уровень". Россия должна достичь этого же.

"С развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук", — подчеркнул лидер РФ.

Путин также отметил, что сначала нужно проанализировать рынок труда в определенном месте и узнать инфраструктуру региона, чтобы приток мигрантов не стал нарушать права россиян.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #мигранты #экономика рф

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