Путин рассказал, как можно поднять экономику РФ путем притока мигрантов

Приток мигрантов поможет поднять экономику России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

О заинтересованности России в притоке мигрантов рассказал Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Президент отметил, что стране нужны подготовленные, молодые и перспективные специалисты в своем деле, сообщает Газета.ru.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что в определенных государствах работа в данном направлении вышла на солидный, почти "научный уровень". Россия должна достичь этого же.

"С развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук", — подчеркнул лидер РФ.

Путин также отметил, что сначала нужно проанализировать рынок труда в определенном месте и узнать инфраструктуру региона, чтобы приток мигрантов не стал нарушать права россиян.