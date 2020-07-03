Правительство Архангельской области высказалось об отказе НАО объединиться

Мнение жителей Ненецкого автономного округа по вопросу объединения НАО с Архангельской областью должно быть в приоритете у властей. Об этом заявил зампред правительства области Артем Вахрушев.

Ранее врио главы НАО Юрий Бездудный информировал об отказе жителей округа от объединения с Архангельской областью. Многие жители региона были настроены крайне серьезно. Причиной возможного объединения российских субъектов стал факт того, что доход НАО опирается в первую очередь на нефть. В то же время Архангельская область пострадала от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Объединение бы упростило работу с нефтяными компаниями.

В том, что жители территорий высказали свое мнение, нет ничего страшного, ведь мнение людей должно быть в приоритете у власти. Вахрушев также обратил внимание на то, что регионы обсуждали этот вопрос недостаточно долго и внимательно. Об этом он сообщил в интервью для IReactor.