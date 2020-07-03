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20:54   3 Июля 2020
Происшествия

Клинцевич: россияне голосовали за поправки, чтобы обеспечить будущее детям и внукам

Клинцевич: россияне голосовали за поправки, чтобы обеспечить будущее детям и внукам

Рекордную явку на голосование по поправкам в Конституцию РФ прокомментировал член Совета Федерации Франц Клинцевич. Сенатор отметил, что изменения в Основной закон поддерживают государственный суверенитет.

Поправки в Конституцию России поддержало большее количество граждан, чем в 1993 году. Тогда принимался первоначальный текст документа при Борисе Ельцине. Изменения в Основном законе в 2020 году поддержали более 77,9% избирателей, тогда как за принятие Конституции в 1993 году проголосовали 31% граждан страны. Конституции меньшинства пришла Конституция большинства, пишет Nation News.

Клинцевич отметил, что на высокую явку повлияла возможность голосовать в течение пяти дней. Он также подчеркнул, что одобрение изменений в Конституцию РФ объясняется значительным уровнем доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину.

"Россияне понимали, что нужно проголосовать за поправки, которые обеспечат будущее нашим детям и внукам, суверенитет страны и государственную целостность", — констатировал Клинцевич.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось в период с 25 июня по 1 июля. Основным днем избирательного процесса было объявлено 1 июля. Финальная явка на голосование по поправкам составила 67,97%, сообщил ЦИК.

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Автор: Яна Либерман
#совфед #поправки #конституция #Голосование2020

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