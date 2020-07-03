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20:39   3 Июля 2020
Происшествия

Директор иноагента ФБК Жданов оштрафован на 100 тысяч рублей

Директор иноагента ФБК Жданов оштрафован на 100 тысяч рублей

Суд Москвы оштрафовал директора так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Ивана Жданова.

Жданов оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. В отношении ФБК и его директора правоохранители составили по три административных протокола, сообщает сайт судов города Москвы.

ФБК был признан иноагентом осенью 2019 года. Министерство юстиции зафиксировало, что на счета фонда поступали деньги с территорий США и Испании. Глава ФБК, блогер Алексей Навальный подавал жалобу в суд на решение ведомства, но Мосгорсуд признал постановление законным.

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Автор: Василий Пименов
#суд #навальный #жданов #фбк #иноагент

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