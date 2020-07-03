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20:32   3 Июля 2020
Политика

Малькевич: Россия признала статус Салеха

Малькевич: Россия признала статус Салеха

Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех фактически обвинил главу так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа в узурпации власти и связях с террористами, отметил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Агила Салех в Москве провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства РФ представил гостю из Ливии нового временного поверенного в делах Ливии Джамшеда Болтаева, чем подтвердил признание статуса Салеха. Лавров заявил, что российское посольство будет временно находиться на территории Туниса, но будет представлять Россию в Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Агила Салех отметил достижения российского президента Владимира Путина на пути к возвращению России статуса сверхдержавы и поблагодарил Москву за поддержку Ливии, подчеркнул Александр Малькевич.

«Другое дело, что очень многим не хочется, чтобы мир в эту истерзанную страну пришел благодаря именно нашим усилиям», — заметил Малькевич.

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Автор: Илья Романович
#россия #ливия #малькевич

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